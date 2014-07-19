Зарубежная пресса Нерешительность Евросоюза в отношении РФ ("Deutsche Welle", Германия) (19-07-2014, 07:57)

Союз Европы решился на ужесточение санкционного перечня, однако нововведения настолько незначительны, что теряются в беспорядочной политике Америки. Это позволяет говорить о том, что Запад боится играть по-крупному.



ЕС поддался доводам Барака Обамы и слегка расширил свои штрафные санкции по отношению к РФ. Черный список будет пополняться теми компаниями, которые, по мнению Евросоюза, провоцируют нарушение порядка на Украине.

В виду того, что Запад пока не называет конкретные организации и предприятия, которые попадут под санкции, говорить о влиянии действий ЕС на Россию весьма сложно. Однако эксперты сходятся во мнении, что такие маленькие «штрафные шажочки» просто не в силах заставить Москву изменить политику на 180 градусов.



Нерешительность Евросоюза

«Деликатность» западных санкций в очередной раз доказала, что лидеры европейских держав пребывают в сомнениях по поводу введения жестких запретов по отношению к РФ. Российские эксперты объясняют это несколькими причинами. Европа пытается осторожно нащупать те санкции, которые бы поставили Правительство РФ в безвыходное положение и вынудили изменить политический курс. Но в то же время ЕС не намерен закручивать с РФ спираль эскалации.

Ни одна европейская держава не хочет натягивать отношения с Россией еще сильнее, и не потому, что западные лидеры склонны к излишней доверчивости, как считают на Украине, а потому, что опасная мощь российской стороны становится все прозрачнее.

Также западные страны не забывают и о том, что если они накажут Россию, то их вполне могут наказать собственные избиратели. Европа понимает, что один неосторожный шаг – и пошатнется не российская, а западная экономика. Например, вырастут цены на энергию. Каким избирателям это понравится? Тем более что демократические державы больше ориентированы на поиск компромиссов, нежели на жесткие ограничительные меры. А вот Штаты действуют куда решительнее, и очевидно почему. РФ поставляет Америке энергию? Или ведет со Штатами крупные торговые сделки? Нет. В то время как Европа зависима от российской державы, а значит, ни на какие жесткие меры Евросоюз так и не отважится, уверены эксперты.



Евросоюз: медленно, но верно?

Разумеется, полностью сбрасывать санкции Европейского союза со счетов нельзя, недооценивать их, значит действовать России во вред, говорят специалисты. Деловые связи РФ и ЕС постепенно обрастают трудностями, а это в среднесрочной перспективе несет свои проблемы.



Представим, что РФ и Запад больше не торговые партнеры, тогда откуда Москве брать новые силы для развития экономического сектора? Ответ неясен. Надеяться на сотрудничество с БРИКС не стоит, это слишком зыбкая почва, как и поддержка остальных развивающихся стран.



Президент РФ привел страну к тупиковой ситуации. Большинство граждан еще не осознает этот факт– сказывается мощная государственная пропаганда. Если вдуматься, не залатанных дыр становится все больше. Рубль обваливается, экономический сектор впал в стагнацию. А что еще можно ожидать от глобальных санкционных мер?



Написал - u1902902_world

Союз Европы решился на ужесточение санкционного перечня, однако нововведения настолько незначительны, что теряются в беспорядочной политике Америки. Это позволяет говорить о том, что Запад боится играть по-крупному.ЕС поддался доводам Барака Обамы и слегка расширил свои штрафные санкции по отношению к РФ. Черный список будет пополняться теми компаниями, которые, по мнению Евросоюза, провоцируют нарушение порядка на Украине.В виду того, что Запад пока не называет конкретные организации и предприятия, которые попадут под санкции, говорить о влиянии действий ЕС на Россию весьма сложно. Однако эксперты сходятся во мнении, что такие маленькие «штрафные шажочки» просто не в силах заставить Москву изменить политику на 180 градусов.«Деликатность» западных санкций в очередной раз доказала, что лидеры европейских держав пребывают в сомнениях по поводу введения жестких запретов по отношению к РФ. Российские эксперты объясняют это несколькими причинами. Европа пытается осторожно нащупать те санкции, которые бы поставили Правительство РФ в безвыходное положение и вынудили изменить политический курс. Но в то же время ЕС не намерен закручивать с РФ спираль эскалации.Ни одна европейская держава не хочет натягивать отношения с Россией еще сильнее, и не потому, что западные лидеры склонны к излишней доверчивости, как считают на Украине, а потому, что опасная мощь российской стороны становится все прозрачнее.Также западные страны не забывают и о том, что если они накажут Россию, то их вполне могут наказать собственные избиратели. Европа понимает, что один неосторожный шаг – и пошатнется не российская, а западная экономика. Например, вырастут цены на энергию. Каким избирателям это понравится? Тем более что демократические державы больше ориентированы на поиск компромиссов, нежели на жесткие ограничительные меры. А вот Штаты действуют куда решительнее, и очевидно почему. РФ поставляет Америке энергию? Или ведет со Штатами крупные торговые сделки? Нет. В то время как Европа зависима от российской державы, а значит, ни на какие жесткие меры Евросоюз так и не отважится, уверены эксперты.Разумеется, полностью сбрасывать санкции Европейского союза со счетов нельзя, недооценивать их, значит действовать России во вред, говорят специалисты. Деловые связи РФ и ЕС постепенно обрастают трудностями, а это в среднесрочной перспективе несет свои проблемы.Представим, что РФ и Запад больше не торговые партнеры, тогда откуда Москве брать новые силы для развития экономического сектора? Ответ неясен. Надеяться на сотрудничество с БРИКС не стоит, это слишком зыбкая почва, как и поддержка остальных развивающихся стран.Президент РФ привел страну к тупиковой ситуации. Большинство граждан еще не осознает этот факт– сказывается мощная государственная пропаганда. Если вдуматься, не залатанных дыр становится все больше. Рубль обваливается, экономический сектор впал в стагнацию. А что еще можно ожидать от глобальных санкционных мер? Похожие статьи: Евросоюз, не планирует ужесточать санкционные меры против России ("The Wal ...

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