Зарубежная пресса Малазийский самолет: чьей «ракеты» дело? ("BBC ", Великобритания) (22-07-2014, 07:55)

На данный момент ведутся жаркие споры между сепаратистами и киевскими властями. Обе стороны обвиняют друг друга, однако истину это не приближает и вопрос о катастрофе, в которой погибли 298 невинных человек, остается открытым. Напомним, что 17 июля над украинской восточной территорией был сбит авиалайнер с пассажирами, направляющимися в Куала-Лумпур.



По словам сепаратистов мятежного Донецка, у них нет такой техники, которая смогла бы сбить лайнер на высоте около 10 тыс. метров. Порошенко в долгу не остался и парировал, что киевская власть к катастрофе никакого отношения не имеет, и боевики не поражали никакие воздушные цели.

Эксперты из России допускают, что зенитно-ракетный комплекс способен уничтожить авиалайнер даже на такой большой высоте, одна при этом отмечается, что потребовалось бы дополнительное внешнее целеуказание.

При этом Виталий Ярем, генпрокурор Украины, отметил, что повстанцы не захватывали военную воздушную технику в Донецке. Между тем, боевики доложили Порошенко, что террористы не располагали украинскими ЗРК и С-300, оборудование не было захвачено, - отметил Ярем.

После такого заявления Валентин Наливайченко,глава Безопасности Украины, поспешил обратить внимание на Россию и отметил, что именно РФ передала сепаратистам ракетный комплекс. В то же время Москва заявила, что в день катастрофы была зафиксирована работа зенитно-ракетного комплекса «БУК-М1», расположенного в населенном пункте Стыла (на 30 км южнее Донецка).



Джозеф Байден, американский вице-президент, немногим раньше прокомментировал ситуацию и заметил, что лайнер был поражен в воздушном пространстве.С данной версией согласны обе стороны: и сепаратисты, и государственная власть. Правда, это не умаляет вопроса о том, как летательный аппарат был поражен и кто в этом виновен.



Где улики?

По мнению россиян, украинские ЗРК, даже если они оказались у повстанцев, требовали ремонта, поэтому не могли сбить цель. Помимо этого, эксперты делают акцент на то, что управлять «БУК» сможет только специального подготовленный человек. У некоторых назревает вопрос, почему среди повстанцев не могло оказаться обученного зенитчика? Небоеспособность комплекса также не доказана. Между тем, 21 июля украинский лидер заявил, что против боевиков на восточной территории действуют именно российские войска.



Авиалайнер малазийских авиалиний, летевший из Нидерландов, был уничтожен 17 июля над восточной стороной Украины – мятежной Донецкой Республикой. На данный момент там продолжаются конфликты повстанцев и киевских войск.

Какой именно ракетой был сбит лайнер,сказать сложно, на данный момент фигурирует9М317, однако у экспертов на руках лишь кадры оставшихся обломков воздушного судна.



Специалисты говорят, что если авиалайнер в воздухе был относительно цел, а развалился уже на земле, это свидетельствует о применении ракеты с тепловым наведением. В отличие от ракеты с осколочно-фугасной частью, она не разрушает самолет в воздухе до критичного состояния. Это позволяет говорить о том, что Боинг был обстрелян именно такой ракетой, находящейся в управлении лайнеров-перехватчиков. Поражение с помощью переносного ЗРК специалисты не рассматривают, поскольку высота была слишком большой, чтобы комплекс смог «достать» цель.

Эксперты добавляют, что пару дней назад украинский Ан-26 также был обстрелян и глава оборонного ведомства Гелетей Валерий отметил, что террористы использовали не переносной зенитно-ракетный комплекс, а более тяжелое оборудование, т.к. военно-транспортный лайнер парил на высоте в 6,5 т. км.



Зенитно-ракетный комплекс «БУК» имеет довольно внушительную боевую часть весом в несколько десятков кг. Когда воздушное судно взрывается, ракета разрушает его шрапнелью. Учитывая это, военно-транспортный Ан-26, как говорят эксперты, был бы ранен или убит. Помимо этого, пораженный летательный аппарат было бы весьма проблематично покинуть. В то время как, члены экипажа судна успешно покинули самолет и в полном составе приземлились с парашютом, заметил Валерий Гелетей. Состояние экипажа в норме, никто не пострадал и сразу после приземления члены судна вышли на связь.



. Написал - u1902902_world

На данный момент ведутся жаркие споры между сепаратистами и киевскими властями. Обе стороны обвиняют друг друга, однако истину это не приближает и вопрос о катастрофе, в которой погибли 298 невинных человек, остается открытым. Напомним, что 17 июля над украинской восточной территорией был сбит авиалайнер с пассажирами, направляющимися в Куала-Лумпур.По словам сепаратистов мятежного Донецка, у них нет такой техники, которая смогла бы сбить лайнер на высоте около 10 тыс. метров. Порошенко в долгу не остался и парировал, что киевская власть к катастрофе никакого отношения не имеет, и боевики не поражали никакие воздушные цели.Эксперты из России допускают, что зенитно-ракетный комплекс способен уничтожить авиалайнер даже на такой большой высоте, одна при этом отмечается, что потребовалось бы дополнительное внешнее целеуказание.При этом Виталий Ярем, генпрокурор Украины, отметил, что повстанцы не захватывали военную воздушную технику в Донецке. Между тем, боевики доложили Порошенко, что террористы не располагали украинскими ЗРК и С-300, оборудование не было захвачено, - отметил Ярем.После такого заявления Валентин Наливайченко,глава Безопасности Украины, поспешил обратить внимание на Россию и отметил, что именно РФ передала сепаратистам ракетный комплекс. В то же время Москва заявила, что в день катастрофы была зафиксирована работа зенитно-ракетного комплекса «БУК-М1», расположенного в населенном пункте Стыла (на 30 км южнее Донецка).Джозеф Байден, американский вице-президент, немногим раньше прокомментировал ситуацию и заметил, что лайнер был поражен в воздушном пространстве.С данной версией согласны обе стороны: и сепаратисты, и государственная власть. Правда, это не умаляет вопроса о том, как летательный аппарат был поражен и кто в этом виновен.По мнению россиян, украинские ЗРК, даже если они оказались у повстанцев, требовали ремонта, поэтому не могли сбить цель. Помимо этого, эксперты делают акцент на то, что управлять «БУК» сможет только специального подготовленный человек. У некоторых назревает вопрос, почему среди повстанцев не могло оказаться обученного зенитчика? Небоеспособность комплекса также не доказана. Между тем, 21 июля украинский лидер заявил, что против боевиков на восточной территории действуют именно российские войска.Авиалайнер малазийских авиалиний, летевший из Нидерландов, был уничтожен 17 июля над восточной стороной Украины – мятежной Донецкой Республикой. На данный момент там продолжаются конфликты повстанцев и киевских войск.Какой именно ракетой был сбит лайнер,сказать сложно, на данный момент фигурирует9М317, однако у экспертов на руках лишь кадры оставшихся обломков воздушного судна.Специалисты говорят, что если авиалайнер в воздухе был относительно цел, а развалился уже на земле, это свидетельствует о применении ракеты с тепловым наведением. В отличие от ракеты с осколочно-фугасной частью, она не разрушает самолет в воздухе до критичного состояния. Это позволяет говорить о том, что Боинг был обстрелян именно такой ракетой, находящейся в управлении лайнеров-перехватчиков. Поражение с помощью переносного ЗРК специалисты не рассматривают, поскольку высота была слишком большой, чтобы комплекс смог «достать» цель.Эксперты добавляют, что пару дней назад украинский Ан-26 также был обстрелян и глава оборонного ведомства Гелетей Валерий отметил, что террористы использовали не переносной зенитно-ракетный комплекс, а более тяжелое оборудование, т.к. военно-транспортный лайнер парил на высоте в 6,5 т. км.Зенитно-ракетный комплекс «БУК» имеет довольно внушительную боевую часть весом в несколько десятков кг. Когда воздушное судно взрывается, ракета разрушает его шрапнелью. Учитывая это, военно-транспортный Ан-26, как говорят эксперты, был бы ранен или убит. Помимо этого, пораженный летательный аппарат было бы весьма проблематично покинуть. В то время как, члены экипажа судна успешно покинули самолет и в полном составе приземлились с парашютом, заметил Валерий Гелетей. Состояние экипажа в норме, никто не пострадал и сразу после приземления члены судна вышли на связь. Похожие статьи: Россия не забудет об обстреле Ростовской области ("Bloomberg", США)

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