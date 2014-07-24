Зарубежная пресса Путин – любимец россиян ("The Washington Post", США) (24-07-2014, 07:19)

Владимир Путин, Президент РФ, медленно, но верно превращается в политического изгоя. Практически в каждом государстве Европы Путин воспринимается как негативный персонаж.



Однако в собственной стране к Президенту отношение положительное. Эксперты называют это парадоксом, после сомнительных авантюр РФ на Украине и в Сирии, популярность Владимира Путина взлетела до небес. Пожалуй, такого признания не знал ни один лидер, за исключением нескольких политиков США.



Недавно были опубликованы результаты опроса, по результатам которого 83% населения одобряют политический курс лидера России. Эта цифра на 30% превышает результаты 2013-го года, что позволяет говорить о том, что население расценивает Путина как авторитарного политика, ведущего грамотную политику.



Данные опроса действительно поражают, такой пример история знала лишь в 2001 году, когда Джордж Буш-младший завоевал очки избирателей в результате терактов. Но даже такое масштабное событие не помогло политику удержать популярность: менее чем через полгода авторитет Президента вновь рухнул.



Если копнуть глубже, то можно вспомнить про легендарных Гарри Трумэна, Джона Кеннеди и Джорджа Буша-старшего. Не секрет, что популярность эти политики заработали благодаря военным событиям. Поэтому Путин – это, можно сказать, феномен, он не ведет войну, однако является признанным народным любимцем.



А вот Белый дом такой популярностью похвастаться не может, особенно в свете нынешних реалий. Если говорить о цифрах, то до «путинских» 83% американцы не дотянули по таким вопросам, как:



- США добились прогресса в сфере гражданских прав за последние 50 лет? (78%)

- Американское гражданство – повод для безграничной гордости? (82%)

- Вы одобряете работу папы Франциска? (76% дали положительный ответ)

- Ресурсы, потраченные на обеспечение социального страхования, оправданы? (73%)



Кстати, заметим, что россияне довольны не только Путиным. По мнению граждан, все российские власти, в целом, стали работать эффективнее.

Некоторые задумались, означает ли такая народная поддержка то, что Путин вправе делать то, что захочет? Это не совсем верно. Скептики утверждают, что авторитет Президента далеко не нов.



Да, рейтинг политика на данный момент находится на максимальной отметке, однако «Левада-Центра» считает, что на протяжении первого президентского срока Путин уже пользовался весомым авторитетом.



По мнению экспертов, отчасти такую колоссальную популярность Путину обеспечивают СМИ, которые подконтрольны Правительству. Кто из нас не будет героем, когда пресса буквально превозносит тебя? Добавьте к этому причастность к мировым политическим событиям. К примеру, Россия склонна думать, что обострение крымского вопроса – вина украинских националистов, в то время как мировая общественность считает иначе.



Но это только разговоры. Если оперировать фактами, то в России Путин располагает громадным политическим капиталом. Но владеть – мало, нужно уметь направить в нужное русло. Написал - u1902902_world

Владимир Путин, Президент РФ, медленно, но верно превращается в политического изгоя. Практически в каждом государстве Европы Путин воспринимается как негативный персонаж.Однако в собственной стране к Президенту отношение положительное. Эксперты называют это парадоксом, после сомнительных авантюр РФ на Украине и в Сирии, популярность Владимира Путина взлетела до небес. Пожалуй, такого признания не знал ни один лидер, за исключением нескольких политиков США.Недавно были опубликованы результаты опроса, по результатам которого 83% населения одобряют политический курс лидера России. Эта цифра на 30% превышает результаты 2013-го года, что позволяет говорить о том, что население расценивает Путина как авторитарного политика, ведущего грамотную политику.Данные опроса действительно поражают, такой пример история знала лишь в 2001 году, когда Джордж Буш-младший завоевал очки избирателей в результате терактов. Но даже такое масштабное событие не помогло политику удержать популярность: менее чем через полгода авторитет Президента вновь рухнул.Если копнуть глубже, то можно вспомнить про легендарных Гарри Трумэна, Джона Кеннеди и Джорджа Буша-старшего. Не секрет, что популярность эти политики заработали благодаря военным событиям. Поэтому Путин – это, можно сказать, феномен, он не ведет войну, однако является признанным народным любимцем.А вот Белый дом такой популярностью похвастаться не может, особенно в свете нынешних реалий. Если говорить о цифрах, то до «путинских» 83% американцы не дотянули по таким вопросам, как:- США добились прогресса в сфере гражданских прав за последние 50 лет? (78%)- Американское гражданство – повод для безграничной гордости? (82%)- Вы одобряете работу папы Франциска? (76% дали положительный ответ)- Ресурсы, потраченные на обеспечение социального страхования, оправданы? (73%)Кстати, заметим, что россияне довольны не только Путиным. По мнению граждан, все российские власти, в целом, стали работать эффективнее.Некоторые задумались, означает ли такая народная поддержка то, что Путин вправе делать то, что захочет? Это не совсем верно. Скептики утверждают, что авторитет Президента далеко не нов.Да, рейтинг политика на данный момент находится на максимальной отметке, однако «Левада-Центра» считает, что на протяжении первого президентского срока Путин уже пользовался весомым авторитетом.По мнению экспертов, отчасти такую колоссальную популярность Путину обеспечивают СМИ, которые подконтрольны Правительству. Кто из нас не будет героем, когда пресса буквально превозносит тебя? Добавьте к этому причастность к мировым политическим событиям. К примеру, Россия склонна думать, что обострение крымского вопроса – вина украинских националистов, в то время как мировая общественность считает иначе.Но это только разговоры. Если оперировать фактами, то в России Путин располагает громадным политическим капиталом. Но владеть – мало, нужно уметь направить в нужное русло. Похожие статьи: Владимир Путин, президент «по умолчанию»? ("Slate.fr", Франция)

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