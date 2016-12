Зарубежная пресса Мнение российской общественности касательно США стремительно опустилось ("Forbes", США) (26-07-2014, 07:17)

Марк Адоманис

Когда речь заходит о РФ, подавляющее большинство начинает вспоминать трагедию, случившуюся с малазийским авиалайнером и гибель практически трехсот невинных граждан. Катастрофа представляет собой жестокую политическую акцию, подробности которой только начинают открываться. Однако событие уже спровоцировало кризис относительно безопасности в ЕС. Сейчас пока рано говорить о дальнейшем сценарии развития ситуации, но нельзя исключать того, что Штаты и РФ из конкурирующих соперников вновь трансформируются в серьезных врагов.



Свидетельствуют этому и результаты анкетирования, которое провело Институт Гэллапа. Сведения неутешительны и отражают сильнейшее ухудшение российско-американских связей. Согласно данным анкетирования, россияне относятся к Штатам резко негативно. Это самая низкая отметка за последние 10 лет.Вспомните период, когда Президентом был Джордж Буш-младший, уже тогда отмечалась нисходящая траектория дружественных отношений между Россией и Америкой. Некоторые считают, что именно это убедило нынешнего лидера США начать некую «перезагрузку».



Если копнуть глубже, то станет очевидно, что в России никогда не относились к американцам так плохо еще со времен распада СС. На сегодняшний день 19 из опрошенных 20 человек не одобряют американское Правительство. Согласитесь, вряд ли можно встретить второе такое же государство.

Возможно, на такое отношение повлияли российские государственные СМИ, которые представляют Америку только в негативном свете? Конечно, это нельзя исключать. Например, новости Первого канала, Интерфакса, «Российской газеты» оказывают огромное влияние на мнение общества. Разве можно представить ситуацию, когда действие государственных каналов СМИ не имеет каких-либо последствий для мнения большинства?



Несмотря на это, в течение некоторого времени население жалуется на агрессивную пропаганду против Штатов. Многие эксперты отмечают, что им постоянно приходится сталкиваться с заявлениями о том, что настоящая причина плохого отношения к Америке кроется в предвзятости и некорректном отношении журналистов РФ. Конечно, многие граждане России стали чаще выбираться в иностранные государства и черпать новости из Сети. Однако, не смотря на расширенные возможности, мнение общества о Штатах за последнее время упало до катастрофически низкой отметки. Конечно, СМИ в этом сыграли не последнюю роль, но специалисты считают, что нельзя объяснять это явление лишь журналистскими манипуляциями.



Некоторые спросят, какое это имеет значение? Это говорит о том, что массовое несогласие российских граждан с действиями Штатов не всегда имеет подоплеку в виде неуместных и бесцеремонных выпадов со стороны Владимира Путина. Например, согласно опросу, россияне недовольны Барак Обамой, но они будут недовольны им даже в том случае, если лидера РФ сменит кто-то другой.



Назревают некоторые выводы. Несмотря на то, что в нынешних реалиях по понятным всем причинам колоссальное внимание уделяется политике лидера РФ и его приближенных, существуют другие веские причины полагать, что текущая кризисная ситуация – это не только отражение индивидуальных черт характера Владимира Путина, некогда занимавшего пост подполковника КГБ. Эксперты полагают, что у кризиса имеется «добротный» и долгосрочный фундамент в обществе России (это явление нашло зеркальное отражение в массовом одобрении присоединения Крымской республики к территории страны). Необходимо помнить это и тогда, когда нам придется выкарабкиваться из опасной и щекотливой ситуации, которая захлестнула общество. Написал - u1902902_world

Марк АдоманисКогда речь заходит о РФ, подавляющее большинство начинает вспоминать трагедию, случившуюся с малазийским авиалайнером и гибель практически трехсот невинных граждан. Катастрофа представляет собой жестокую политическую акцию, подробности которой только начинают открываться. Однако событие уже спровоцировало кризис относительно безопасности в ЕС. Сейчас пока рано говорить о дальнейшем сценарии развития ситуации, но нельзя исключать того, что Штаты и РФ из конкурирующих соперников вновь трансформируются в серьезных врагов.Свидетельствуют этому и результаты анкетирования, которое провело Институт Гэллапа. Сведения неутешительны и отражают сильнейшее ухудшение российско-американских связей. Согласно данным анкетирования, россияне относятся к Штатам резко негативно. Это самая низкая отметка за последние 10 лет.Вспомните период, когда Президентом был Джордж Буш-младший, уже тогда отмечалась нисходящая траектория дружественных отношений между Россией и Америкой. Некоторые считают, что именно это убедило нынешнего лидера США начать некую «перезагрузку».Если копнуть глубже, то станет очевидно, что в России никогда не относились к американцам так плохо еще со времен распада СС. На сегодняшний день 19 из опрошенных 20 человек не одобряют американское Правительство. Согласитесь, вряд ли можно встретить второе такое же государство.Возможно, на такое отношение повлияли российские государственные СМИ, которые представляют Америку только в негативном свете? Конечно, это нельзя исключать. Например, новости Первого канала, Интерфакса, «Российской газеты» оказывают огромное влияние на мнение общества. Разве можно представить ситуацию, когда действие государственных каналов СМИ не имеет каких-либо последствий для мнения большинства?Несмотря на это, в течение некоторого времени население жалуется на агрессивную пропаганду против Штатов. Многие эксперты отмечают, что им постоянно приходится сталкиваться с заявлениями о том, что настоящая причина плохого отношения к Америке кроется в предвзятости и некорректном отношении журналистов РФ. Конечно, многие граждане России стали чаще выбираться в иностранные государства и черпать новости из Сети. Однако, не смотря на расширенные возможности, мнение общества о Штатах за последнее время упало до катастрофически низкой отметки. Конечно, СМИ в этом сыграли не последнюю роль, но специалисты считают, что нельзя объяснять это явление лишь журналистскими манипуляциями.Некоторые спросят, какое это имеет значение? Это говорит о том, что массовое несогласие российских граждан с действиями Штатов не всегда имеет подоплеку в виде неуместных и бесцеремонных выпадов со стороны Владимира Путина. Например, согласно опросу, россияне недовольны Барак Обамой, но они будут недовольны им даже в том случае, если лидера РФ сменит кто-то другой.Назревают некоторые выводы. Несмотря на то, что в нынешних реалиях по понятным всем причинам колоссальное внимание уделяется политике лидера РФ и его приближенных, существуют другие веские причины полагать, что текущая кризисная ситуация – это не только отражение индивидуальных черт характера Владимира Путина, некогда занимавшего пост подполковника КГБ. Эксперты полагают, что у кризиса имеется «добротный» и долгосрочный фундамент в обществе России (это явление нашло зеркальное отражение в массовом одобрении присоединения Крымской республики к территории страны). Необходимо помнить это и тогда, когда нам придется выкарабкиваться из опасной и щекотливой ситуации, которая захлестнула общество. Похожие статьи: Путин – любимец россиян ("The Washington Post", США)

Утечка мозгов из России: миф или реальность? ("Forbes", США)

Взгляд россиян на Америку. ("Forbes", США)

Взгляд американцев на Россию. ("Voice of America"", США)

Ошибка Майкла Макфола. ("The National Interest", США) Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Посетители, находящиеся в группе, не могут оставлять комментарии к данной публикации.