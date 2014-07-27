Зарубежная пресса Блэкуотер по-русски: создание частной армии ("Der Spiegel", Германия) (27-07-2014, 09:18)

Правительство России планирует создать частные силы безопасности. Ожидается, что данная негосударственная структура будет работать в разных политических ситуациях щекотливого характера.



Отечественные военные и чиновники начали разработку законопроекта, который спровоцировал волнение в соседних государствах: организованная группа рабочих подготавливает фундамент для организации сети частных предприятий, чья деятельность будет сосредоточена на вопросах безопасности. Согласно российским СМИ, держава планирует создать аналог военной корпорации США – Blackwater. Известно, что к осени текущего года законодатели примут окончательное решение о данном проекте.



Разумеется, Кремль не оставит инициативу без должной поддержки. Лидер России отметил, что подобные частные структуры являются эффективным механизмом, защищающим национальные интересы страны.



Согласно законопроекту, военные организации будут вмешиваться в том случае, когда государственная армия столкнется с «затруднительным положением» по экономическим и юридическим причинам. Ожидается, что трудиться на благо структурам будут экс-солдаты спецназа.

Инициаторы создания структуры открыто говорят о том, что в первую очередь работники частных подразделений будут направлены «к соседям» - на украинскую территорию. Законодатели уверены, что это адекватный ответ России на поддержку украинской армии Западом. Не секрет, что ЕС оказывает мощную поддержку Киеву в противодействии с пророссийскими повстанцами.

Курс на Кавказ



Восточно-украинские сепаратисты приняли инициативу московского парламентария с большим ажиотажем. Денис Пушлин, один из повстанцев, отметил, что данные структуры станут хорошим инструментом поддержки.



Помимо Украины, Правительство отмечает, что кадровый состав военных структур вполне может заменить российских солдат, находящихся на территории Кавказа, в том числе в Южной Осетии и Абхазии.



По словам специалистов, услуги частной армии интересны не только РФ, но и державам, располагающихся в отдаленности от границ России. Например, все мы помним времена, когда Муаммар Каддафи, экс-диктатор Ливии активно приглашал военных специалистов с Украины и России для оказания противодействия собственным противникам.



Разрабатывая проект, организаторы взяли за пример американские военные структуры. Известно, что Белым дом уже в течение длительного времени прибегает к помощи негосударственной армии. К примеру, американское правительство поручает военным бороться с наркоторговцами на территории Латинской Америки, а в ОАЭ частные компании ответственны за безопасность княжеских членов семьи.



Однако полностью копировать Блэкуотер все же не стоит. У такой структуры должна быть безукоризненная репутация, а американская сеть этим похвастаться не может, особенно после действий в Ираке. Стало известно, что сотрудники были замечены в массовых расстрелах и жестоких пытках неповинных людей. Написал - u1902902_world

Правительство России планирует создать частные силы безопасности. Ожидается, что данная негосударственная структура будет работать в разных политических ситуациях щекотливого характера.Отечественные военные и чиновники начали разработку законопроекта, который спровоцировал волнение в соседних государствах: организованная группа рабочих подготавливает фундамент для организации сети частных предприятий, чья деятельность будет сосредоточена на вопросах безопасности. Согласно российским СМИ, держава планирует создать аналог военной корпорации США – Blackwater. Известно, что к осени текущего года законодатели примут окончательное решение о данном проекте.Разумеется, Кремль не оставит инициативу без должной поддержки. Лидер России отметил, что подобные частные структуры являются эффективным механизмом, защищающим национальные интересы страны.Согласно законопроекту, военные организации будут вмешиваться в том случае, когда государственная армия столкнется с «затруднительным положением» по экономическим и юридическим причинам. Ожидается, что трудиться на благо структурам будут экс-солдаты спецназа.Инициаторы создания структуры открыто говорят о том, что в первую очередь работники частных подразделений будут направлены «к соседям» - на украинскую территорию. Законодатели уверены, что это адекватный ответ России на поддержку украинской армии Западом. Не секрет, что ЕС оказывает мощную поддержку Киеву в противодействии с пророссийскими повстанцами.Курс на КавказВосточно-украинские сепаратисты приняли инициативу московского парламентария с большим ажиотажем. Денис Пушлин, один из повстанцев, отметил, что данные структуры станут хорошим инструментом поддержки.Помимо Украины, Правительство отмечает, что кадровый состав военных структур вполне может заменить российских солдат, находящихся на территории Кавказа, в том числе в Южной Осетии и Абхазии.По словам специалистов, услуги частной армии интересны не только РФ, но и державам, располагающихся в отдаленности от границ России. Например, все мы помним времена, когда Муаммар Каддафи, экс-диктатор Ливии активно приглашал военных специалистов с Украины и России для оказания противодействия собственным противникам.Разрабатывая проект, организаторы взяли за пример американские военные структуры. Известно, что Белым дом уже в течение длительного времени прибегает к помощи негосударственной армии. К примеру, американское правительство поручает военным бороться с наркоторговцами на территории Латинской Америки, а в ОАЭ частные компании ответственны за безопасность княжеских членов семьи.Однако полностью копировать Блэкуотер все же не стоит. У такой структуры должна быть безукоризненная репутация, а американская сеть этим похвастаться не может, особенно после действий в Ираке. Стало известно, что сотрудники были замечены в массовых расстрелах и жестоких пытках неповинных людей. Похожие статьи: Газотранспортная система Украины может эксплуатироваться совместно с ЕС

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