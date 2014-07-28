Зарубежная пресса Самые смертоносные сухопутные оружия РФ ("The National Interest", США) (28-07-2014, 14:56)

Чего нужно опасаться НАТО и Украине, если случится невообразимое? Мы имеем в виду открытый конфликт между НАТО и РФ или Украиной и РФ. В этом случае Россия будет использовать свою самую мощную технику.



Сейчас эксперты дискутируют на тему того, что лучше: натовские и американские виды вооружения или же российские. Естественно, точно ответить мы не можем, пока образцы сухопутного оружия не сошлись в поединке. Однако каждому понятно, что российская сторона располагает более современным оружием, чем ЕС, когда ему приходилось применять силу в Афганистане и Ираке.

Так каким уничтожающим оружием обладает РФ? Мы предлагаем подборку из 5-и видов.



Танк Т-90

Это современнейшая боевая машина серии Т-72/Т-80. В отличие от тяжеловесного американского «Abrams», чья масса равна 60 тоннам, T-90 не только легче (46 т), но и меньше по габаритам. При этом российский танк снабжен впечатляющим вооружением, система управления огнем которого, на сегодняшний день, самая современная и технологичная. Также машина может поражать цель бронепробиваемыми снарядами с обедненным ураном, это возможно благодаря 125-милиметровой гладкоствольной пушке. Помимо этого, российский «убийца» оборудован противотанковыми ракетами с комплексом «Рефлекс М», которые уничтожают противника на дальности вплоть до 4-х км.



«Начинка» танка может похвастаться и особой защитной системой «Контакт 5», обезвреживающей реактивные снаряды. А внедренная система «Штора-М» имеет не только датчики, обнаруживающие лазерное излучение, но и другие противодействующие средства, которые ставят блоки на частотах наведения снарядов на цель. Завершают картину дымовые гранаты, ослепляющие ИК-приборы противника.

Т-90 противостоят американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и английский «Челленджер». «Кто кого» говорить рано, однако российский танк определенно опережает устаревших украинских собратьев Т-60, Т-72 и Т-80.



РСЗО «Торнадо»

Огневая поддержка российской армии обеспечена реактивной системой залпового огня «Торнадо». Она пришла на смену «Смерчу», который был тяжелее и просто устарел технически. Дальность стрельбы «Торнадо» доходит до 100 км. Артиллерийская составляющая системы устанавливается на шасси грузового авто. Некоторые эксперты сравнивают «Торнадо» с американскойHIMARIS – это высокомобильная ракетно-артиллерийская система. Боеголовка российского оружия может быть трех видов: термобарическая, кассетная и осколочно-фугасная.



БМП-3

Это мощная и грозная боевая машина пехоты, аналогом которой является американский «Брэдли». Данная машина пришла на смену легендарной БМП-1, которая 50 лет назад ввела в шок наблюдателей с Запада, которые еще не привыкли к тому, что один образец техники может сочетать и боевое таки и оружейную платформу.

Кстати, масса боевой машины составляет 19 тонн, и она может одновременно транспортировать 7-х бойцов, скрытых за 4-х сантиметровой броней. Правда этому аспекту уделяется не так много внимания, как, например, 100-милимметровой пушке – главному козырю машины – способной поражать цель противотанковыми снарядами AT-10 Stabber. Помимо этого, техника снабжена «Шторой» и взрывной реактивной броней.



Специалисты отмечают, что если использовать слабо бронированную БМП-3 в роли легкого танка, то даже при встрече с противотанковыми оружиями из истрепавшихся украинских запасов, победа, вероятно, окажется за последними. Однако если использовать машину по назначению, то есть, как боевое такси, то это мощное огневое оружие.



РПГ-30 – реактивный противотанковый гранатомет

Какая военная структура обходится без реактивных гранатометов? Вот и армия РФ не исключение. У российских гранат богатая история, первый РПГ дал пехотинцам возможность уничтожать танковые и другие машины, а также поражать различные строения и огневые сооружения.

Правда, у современного российского РПГ цель достаточно узкая: уничтожать танки с активной защитой, например со всем известной израильской системой «Трофи», выпускаемые перехватчики которой поражают боеприпасы на стадии подлета. Российская машина справляется с такой защитой благодаря запуску одновременно двух реактивных снарядов (РПГ-30 снабженбикалиберной конструкцией). Одна труба конструкции – главная, она стреляет кумулятивными реактивными противотанковыми гранатами, а другая – вспомогательная, служит для запуска реактивных снарядов-имитаторов цели, которые нужны для перехвата активной защитой противника.



6Б43 – общевойсковой штурмовой бронежилет

На первый взгляд, во впечатляющем российском перечне боевой техники, бронежилет смотрится неуместно и даже «несолидно». Возможно, это было бы правдой, однако в виду сегодняшних локальных конфликтов, когда малейшая потеря оборачивается сенсацией, тиражируемой прессой, понимаешь, что любое защитное обмундирование военного – это огромное преимущество.

Итак, российский броневой жилет 6Б43 выполнен на основе композитных бронированных панелей, при производстве которых используется корундовая керамика и титан. Эти элементы защитят от пуль НАТО калибром 5,45 и снарядов калибром 5,56, которые активно применяются в АК-74, принятым на вооружение украинскими военными.



Благодаря такому современному бронежилету российские спецназовцы и пехотинцы получают несколько дополнительных «очков» в огневом поединке. Написал - u1902902_world

Чего нужно опасаться НАТО и Украине, если случится невообразимое? Мы имеем в виду открытый конфликт между НАТО и РФ или Украиной и РФ. В этом случае Россия будет использовать свою самую мощную технику.Сейчас эксперты дискутируют на тему того, что лучше: натовские и американские виды вооружения или же российские. Естественно, точно ответить мы не можем, пока образцы сухопутного оружия не сошлись в поединке. Однако каждому понятно, что российская сторона располагает более современным оружием, чем ЕС, когда ему приходилось применять силу в Афганистане и Ираке.Так каким уничтожающим оружием обладает РФ? Мы предлагаем подборку из 5-и видов.Это современнейшая боевая машина серии Т-72/Т-80. В отличие от тяжеловесного американского «Abrams», чья масса равна 60 тоннам, T-90 не только легче (46 т), но и меньше по габаритам. При этом российский танк снабжен впечатляющим вооружением, система управления огнем которого, на сегодняшний день, самая современная и технологичная. Также машина может поражать цель бронепробиваемыми снарядами с обедненным ураном, это возможно благодаря 125-милиметровой гладкоствольной пушке. Помимо этого, российский «убийца» оборудован противотанковыми ракетами с комплексом «Рефлекс М», которые уничтожают противника на дальности вплоть до 4-х км.«Начинка» танка может похвастаться и особой защитной системой «Контакт 5», обезвреживающей реактивные снаряды. А внедренная система «Штора-М» имеет не только датчики, обнаруживающие лазерное излучение, но и другие противодействующие средства, которые ставят блоки на частотах наведения снарядов на цель. Завершают картину дымовые гранаты, ослепляющие ИК-приборы противника.Т-90 противостоят американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и английский «Челленджер». «Кто кого» говорить рано, однако российский танк определенно опережает устаревших украинских собратьев Т-60, Т-72 и Т-80.Огневая поддержка российской армии обеспечена реактивной системой залпового огня «Торнадо». Она пришла на смену «Смерчу», который был тяжелее и просто устарел технически. Дальность стрельбы «Торнадо» доходит до 100 км. Артиллерийская составляющая системы устанавливается на шасси грузового авто. Некоторые эксперты сравнивают «Торнадо» с американскойHIMARIS – это высокомобильная ракетно-артиллерийская система. Боеголовка российского оружия может быть трех видов: термобарическая, кассетная и осколочно-фугасная.Это мощная и грозная боевая машина пехоты, аналогом которой является американский «Брэдли». Данная машина пришла на смену легендарной БМП-1, которая 50 лет назад ввела в шок наблюдателей с Запада, которые еще не привыкли к тому, что один образец техники может сочетать и боевое таки и оружейную платформу.Кстати, масса боевой машины составляет 19 тонн, и она может одновременно транспортировать 7-х бойцов, скрытых за 4-х сантиметровой броней. Правда этому аспекту уделяется не так много внимания, как, например, 100-милимметровой пушке – главному козырю машины – способной поражать цель противотанковыми снарядами AT-10 Stabber. Помимо этого, техника снабжена «Шторой» и взрывной реактивной броней.Специалисты отмечают, что если использовать слабо бронированную БМП-3 в роли легкого танка, то даже при встрече с противотанковыми оружиями из истрепавшихся украинских запасов, победа, вероятно, окажется за последними. Однако если использовать машину по назначению, то есть, как боевое такси, то это мощное огневое оружие.Какая военная структура обходится без реактивных гранатометов? Вот и армия РФ не исключение. У российских гранат богатая история, первый РПГ дал пехотинцам возможность уничтожать танковые и другие машины, а также поражать различные строения и огневые сооружения.Правда, у современного российского РПГ цель достаточно узкая: уничтожать танки с активной защитой, например со всем известной израильской системой «Трофи», выпускаемые перехватчики которой поражают боеприпасы на стадии подлета. Российская машина справляется с такой защитой благодаря запуску одновременно двух реактивных снарядов (РПГ-30 снабженбикалиберной конструкцией). Одна труба конструкции – главная, она стреляет кумулятивными реактивными противотанковыми гранатами, а другая – вспомогательная, служит для запуска реактивных снарядов-имитаторов цели, которые нужны для перехвата активной защитой противника.На первый взгляд, во впечатляющем российском перечне боевой техники, бронежилет смотрится неуместно и даже «несолидно». Возможно, это было бы правдой, однако в виду сегодняшних локальных конфликтов, когда малейшая потеря оборачивается сенсацией, тиражируемой прессой, понимаешь, что любое защитное обмундирование военного – это огромное преимущество.Итак, российский броневой жилет 6Б43 выполнен на основе композитных бронированных панелей, при производстве которых используется корундовая керамика и титан. Эти элементы защитят от пуль НАТО калибром 5,45 и снарядов калибром 5,56, которые активно применяются в АК-74, принятым на вооружение украинскими военными.Благодаря такому современному бронежилету российские спецназовцы и пехотинцы получают несколько дополнительных «очков» в огневом поединке. Похожие статьи: Новая русская ракета ("Strategy Page", США)

Рогозин: наши мальчишки должны играть военными игрушками российского произв ... Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Посетители, находящиеся в группе, не могут оставлять комментарии к данной публикации.