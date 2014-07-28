Чего нужно опасаться НАТО и Украине, если случится невообразимое? Мы имеем в виду открытый конфликт между НАТО и РФ или Украиной и РФ. В этом случае Россия будет использовать свою самую мощную технику.
Сейчас эксперты дискутируют на тему того, что лучше: натовские и американские виды вооружения или же российские. Естественно, точно ответить мы не можем, пока образцы сухопутного оружия не сошлись в поединке. Однако каждому понятно, что российская сторона располагает более современным оружием, чем ЕС, когда ему приходилось применять силу в Афганистане и Ираке. Так каким уничтожающим оружием обладает РФ? Мы предлагаем подборку из 5-и видов.
Танк Т-90 Это современнейшая боевая машина серии Т-72/Т-80. В отличие от тяжеловесного американского «Abrams», чья масса равна 60 тоннам, T-90 не только легче (46 т), но и меньше по габаритам. При этом российский танк снабжен впечатляющим вооружением, система управления огнем которого, на сегодняшний день, самая современная и технологичная. Также машина может поражать цель бронепробиваемыми снарядами с обедненным ураном, это возможно благодаря 125-милиметровой гладкоствольной пушке. Помимо этого, российский «убийца» оборудован противотанковыми ракетами с комплексом «Рефлекс М», которые уничтожают противника на дальности вплоть до 4-х км.
«Начинка» танка может похвастаться и особой защитной системой «Контакт 5», обезвреживающей реактивные снаряды. А внедренная система «Штора-М» имеет не только датчики, обнаруживающие лазерное излучение, но и другие противодействующие средства, которые ставят блоки на частотах наведения снарядов на цель. Завершают картину дымовые гранаты, ослепляющие ИК-приборы противника. Т-90 противостоят американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и английский «Челленджер». «Кто кого» говорить рано, однако российский танк определенно опережает устаревших украинских собратьев Т-60, Т-72 и Т-80.
РСЗО «Торнадо» Огневая поддержка российской армии обеспечена реактивной системой залпового огня «Торнадо». Она пришла на смену «Смерчу», который был тяжелее и просто устарел технически. Дальность стрельбы «Торнадо» доходит до 100 км. Артиллерийская составляющая системы устанавливается на шасси грузового авто. Некоторые эксперты сравнивают «Торнадо» с американскойHIMARIS – это высокомобильная ракетно-артиллерийская система. Боеголовка российского оружия может быть трех видов: термобарическая, кассетная и осколочно-фугасная.
БМП-3 Это мощная и грозная боевая машина пехоты, аналогом которой является американский «Брэдли». Данная машина пришла на смену легендарной БМП-1, которая 50 лет назад ввела в шок наблюдателей с Запада, которые еще не привыкли к тому, что один образец техники может сочетать и боевое таки и оружейную платформу. Кстати, масса боевой машины составляет 19 тонн, и она может одновременно транспортировать 7-х бойцов, скрытых за 4-х сантиметровой броней. Правда этому аспекту уделяется не так много внимания, как, например, 100-милимметровой пушке – главному козырю машины – способной поражать цель противотанковыми снарядами AT-10 Stabber. Помимо этого, техника снабжена «Шторой» и взрывной реактивной броней.
Специалисты отмечают, что если использовать слабо бронированную БМП-3 в роли легкого танка, то даже при встрече с противотанковыми оружиями из истрепавшихся украинских запасов, победа, вероятно, окажется за последними. Однако если использовать машину по назначению, то есть, как боевое такси, то это мощное огневое оружие.
РПГ-30 – реактивный противотанковый гранатомет Какая военная структура обходится без реактивных гранатометов? Вот и армия РФ не исключение. У российских гранат богатая история, первый РПГ дал пехотинцам возможность уничтожать танковые и другие машины, а также поражать различные строения и огневые сооружения. Правда, у современного российского РПГ цель достаточно узкая: уничтожать танки с активной защитой, например со всем известной израильской системой «Трофи», выпускаемые перехватчики которой поражают боеприпасы на стадии подлета. Российская машина справляется с такой защитой благодаря запуску одновременно двух реактивных снарядов (РПГ-30 снабженбикалиберной конструкцией). Одна труба конструкции – главная, она стреляет кумулятивными реактивными противотанковыми гранатами, а другая – вспомогательная, служит для запуска реактивных снарядов-имитаторов цели, которые нужны для перехвата активной защитой противника.
6Б43 – общевойсковой штурмовой бронежилет На первый взгляд, во впечатляющем российском перечне боевой техники, бронежилет смотрится неуместно и даже «несолидно». Возможно, это было бы правдой, однако в виду сегодняшних локальных конфликтов, когда малейшая потеря оборачивается сенсацией, тиражируемой прессой, понимаешь, что любое защитное обмундирование военного – это огромное преимущество. Итак, российский броневой жилет 6Б43 выполнен на основе композитных бронированных панелей, при производстве которых используется корундовая керамика и титан. Эти элементы защитят от пуль НАТО калибром 5,45 и снарядов калибром 5,56, которые активно применяются в АК-74, принятым на вооружение украинскими военными.
Благодаря такому современному бронежилету российские спецназовцы и пехотинцы получают несколько дополнительных «очков» в огневом поединке.