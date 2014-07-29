Зарубежная пресса Про русских ("Die Zeit", Германия). (29-07-2014, 08:19)

Одна из немецких газет - Die Zeit - напечатала опус о россиянах, рассказывающий об их менталитете и манерах поведения.

«Русские – совершенно уникальные люди. Если немцы представляются как гипертрофированное «Я» со всей их восприимчивостью и основательностью, то русские олицетворяют гипертрофированное «Оно», - говорит автор.



«Мне довелось бывать в Дубае. И на каждом пляже я видел таблички, где по-русски были написаны запреты. Естественно, на них никто не обращал внимания. Русские женщины постоянно снимали лиф от купальников, и это, замечу, в мусульманской державе. Раздетых россиянок арестовывали, принуждали одеться и сажали в самолеты, отправляющиеся обратно, в Россию. И, конечно, история повторяется: прилетают новые самолеты с новыми женщинами, которые вновь снимают купальники», - написано в статье.



Также автор рассказывает о случае, произошедшем в бане: «Я как-то был в сауне в Берлине, где увидел интересную картину, как русские до начала сеанса уже разложили полотенца, тем самым заняв практически все места. Если кто-нибудь все-таки набирался смелости и указывал на это безобразное поведение, то русский, исполненный уверенности в своей правоте, просто игнорировал его, немцам ничего не оставалось, как удалиться восвояси. Русские абсолютно невежливые люди, но при этом они сильные».



«В беседе с небезызвестной журналистской, она пожаловалась мне, что больше не может ходить в свой излюбленный ресторан итальянской кухни в Берлине. Знаете, какова причина? Там много русских. Нет, Вы не подумайте, эта журналистка терпима ко всем иностранцам, она уважает их культуру, но при встрече с русскими от ее толерантности не осталось и следа. Я, кстати, и сам был в этом ресторане. Увиденное напомнило мне историю, случившуюся в доме монаха Распутина. Помните, что Распутин, якобы ходивший в любовниках царицы, обзавелся недругами, которые готовили на него покушение. Монаху на одном из пиров подсыпали яд в кушанья и вино, он чинно поел, а потом просто отряхнулся и, слегка покачиваясь, пошел к постели. Дело кончилось тем, что его живого топили в Неве. Не знаю, насколько эта история правдива, однако она показывает то, как русские умеют получать удовольствие буквально от всего, будь то драка или еда», - пишет автор.



«Не могу не упомянуть и про видео, которое побило все рекорды просмотров в Интернете: ролик, снятый в Тоскане в гостинице «Byron». Хозяева отеля просили русских постояльцев обращаться с обслуживающим персоналом не по-хамски, а вежливо. Например, убедительно говорили им о том, что не стоит пить водку из графинов залпом, поскольку итальянцы к такому не привыкли. В общем, если Вы введете в поисковике запрос «Почему россияне такие…», то первым делом увидите продолжение «…жестокие».



Также автор настаивает на том, что подобный тон неуместен при обсуждении других национальностей: «Злословие о русских уже стало своеобразной классикой, конечно, если мы не говорим о совершенно нетипичном русском Владимире Камминере, он очень отличается от остальных. Кстати, я вынашивал идею этого материала весь год и гарантирую, что если Вы, находясь в компании, начнете поносить русских, то точно найдете единомышленников, с которыми будет, что обсудить. Конечно, исключением станет компания закоренелых фанатов Левой партии».



«Вы можете спросить, почему русские такие? Они не вписываются в шаблонные стандарты, которые с радостью тиражируют другие национальности. Я отвечу, русские не хотят играть роль жертвы. Например, если кто-то осмелится сказать русскому, что его дискриминируют, и Вы поддерживаете или, упаси Боже, сочувствуете ему, велика вероятность, что он выстрелит Вам в колено и потащит к Неве, приговаривая «Кто из нас жертва, братишка?» Дальше этот русский беззаботно улетит в Эмираты, где скупит все золото и отправится купаться. Итак, немцы – это всегда «Я» в гипертрофированном разрезе, русские – это всегда «Оно» в не менее гипертрофированном разрезе. Как я люблю эту мощь, эту душевность, этот алкоголь! Называйте меня певцом Иваном Ребровым из немецкой хартии журналистов. Может, я говорю это только потому, что опасаюсь, что и мне какой-нибудь чудаковатый русский выстрелят в колено», - подытожил автор.



Написал - u1902902_world

Одна из немецких газет - Die Zeit - напечатала опус о россиянах, рассказывающий об их менталитете и манерах поведения.«Русские – совершенно уникальные люди. Если немцы представляются как гипертрофированное «Я» со всей их восприимчивостью и основательностью, то русские олицетворяют гипертрофированное «Оно», - говорит автор.«Мне довелось бывать в Дубае. И на каждом пляже я видел таблички, где по-русски были написаны запреты. Естественно, на них никто не обращал внимания. Русские женщины постоянно снимали лиф от купальников, и это, замечу, в мусульманской державе. Раздетых россиянок арестовывали, принуждали одеться и сажали в самолеты, отправляющиеся обратно, в Россию. И, конечно, история повторяется: прилетают новые самолеты с новыми женщинами, которые вновь снимают купальники», - написано в статье.Также автор рассказывает о случае, произошедшем в бане: «Я как-то был в сауне в Берлине, где увидел интересную картину, как русские до начала сеанса уже разложили полотенца, тем самым заняв практически все места. Если кто-нибудь все-таки набирался смелости и указывал на это безобразное поведение, то русский, исполненный уверенности в своей правоте, просто игнорировал его, немцам ничего не оставалось, как удалиться восвояси. Русские абсолютно невежливые люди, но при этом они сильные».«В беседе с небезызвестной журналистской, она пожаловалась мне, что больше не может ходить в свой излюбленный ресторан итальянской кухни в Берлине. Знаете, какова причина? Там много русских. Нет, Вы не подумайте, эта журналистка терпима ко всем иностранцам, она уважает их культуру, но при встрече с русскими от ее толерантности не осталось и следа. Я, кстати, и сам был в этом ресторане. Увиденное напомнило мне историю, случившуюся в доме монаха Распутина. Помните, что Распутин, якобы ходивший в любовниках царицы, обзавелся недругами, которые готовили на него покушение. Монаху на одном из пиров подсыпали яд в кушанья и вино, он чинно поел, а потом просто отряхнулся и, слегка покачиваясь, пошел к постели. Дело кончилось тем, что его живого топили в Неве. Не знаю, насколько эта история правдива, однако она показывает то, как русские умеют получать удовольствие буквально от всего, будь то драка или еда», - пишет автор.«Не могу не упомянуть и про видео, которое побило все рекорды просмотров в Интернете: ролик, снятый в Тоскане в гостинице «Byron». Хозяева отеля просили русских постояльцев обращаться с обслуживающим персоналом не по-хамски, а вежливо. Например, убедительно говорили им о том, что не стоит пить водку из графинов залпом, поскольку итальянцы к такому не привыкли. В общем, если Вы введете в поисковике запрос «Почему россияне такие…», то первым делом увидите продолжение «…жестокие».Также автор настаивает на том, что подобный тон неуместен при обсуждении других национальностей: «Злословие о русских уже стало своеобразной классикой, конечно, если мы не говорим о совершенно нетипичном русском Владимире Камминере, он очень отличается от остальных. Кстати, я вынашивал идею этого материала весь год и гарантирую, что если Вы, находясь в компании, начнете поносить русских, то точно найдете единомышленников, с которыми будет, что обсудить. Конечно, исключением станет компания закоренелых фанатов Левой партии».«Вы можете спросить, почему русские такие? Они не вписываются в шаблонные стандарты, которые с радостью тиражируют другие национальности. Я отвечу, русские не хотят играть роль жертвы. Например, если кто-то осмелится сказать русскому, что его дискриминируют, и Вы поддерживаете или, упаси Боже, сочувствуете ему, велика вероятность, что он выстрелит Вам в колено и потащит к Неве, приговаривая «Кто из нас жертва, братишка?» Дальше этот русский беззаботно улетит в Эмираты, где скупит все золото и отправится купаться. Итак, немцы – это всегда «Я» в гипертрофированном разрезе, русские – это всегда «Оно» в не менее гипертрофированном разрезе. Как я люблю эту мощь, эту душевность, этот алкоголь! Называйте меня певцом Иваном Ребровым из немецкой хартии журналистов. Может, я говорю это только потому, что опасаюсь, что и мне какой-нибудь чудаковатый русский выстрелят в колено», - подытожил автор. Похожие статьи: Русские кибермедведи атаковали Запад. ("The Wire", США)

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«Богатые русские» - миф наставшего века ("Der Tagesspiegel", Германия) Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Посетители, находящиеся в группе, не могут оставлять комментарии к данной публикации.