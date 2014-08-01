Зарубежная пресса Акула капитализма не пытается «съесть» РФ ("Latvijas Avize", Латвия) (1-08-2014, 09:02)

Наиболее правдивым, но в то же время довольно резким документом, характеризующим российскую агрессию по поводу украинского вопроса, можно назвать резолюцию парламента ЕС, принятую 17 июня нынешнего года. В документе говорится о незаконной оккупации и последующей аннексии Крымской территории, исходя из чего, осуждается присущий РФ политический курс «случившегося факта». Особенно этот момент отмечают латвийцы, ведь в 1940-м году именно государства Балтики пострадали от политики «свершившегося факта».



Несколько принципиальный почерк резолюции удивил большинство экспертов, поскольку так называемый авторитет товарищей лидера РФ в парламенте Евросоюза заметно укрепился, это касается и левых, и правых. Москва в последнее время тратила колоссальные средства для наращивания своего удельного веса на политической арене многих стран. Да и европейские организации вложили в страну немалые деньги, и, естественно, планировали получить с них дивиденды. Капиталистическая акула и финансовый спрут, которые якобы являются губителями РФ, на практике оказались ее верными серыми кардиналами-лоббистами. Например, они скупают рекламные площадки, чтобы растиражировать определенную позицию и заботятся о не включении в санкционные перечни российских бизнесменов, которые имеют связи с Кремлем.



Слабая реализация санкционных мер происходит не благодаря акуле капитализма, а вопреки ей. Естественно, крупный европейский бизнес, а особенно это касается немецкого бизнеса, довольно чувствителен в этом плане. И это факт можно использовать в личных целях. Немногим ранее Александр Морозов, российский политолог в ходе интервью на радио, заметил: «когда Президент РФ начинает рассуждать о том, что ЕС и Россия должны объединиться, а Штаты нужно выкинуть за борт, это отдает грубой идеей по расколу западных стран. Хотя в Евросоюзе эти убеждения Путина находят поддержку. Так, крупные латвийские политики говорят о триумфальном прагматизме, который способен принести успех не только Западу, но и РФ.



Несмотря на это, многие довольно-таки прагматичные в своих суждениях чиновники Европы все-таки отказывают Путину в его правилах игры. В некотором смысле все это свидетельствует о несбывшихся надеждах. К слову, демократии остаются в некой тени и нерешительности, поскольку средств для противодействия у них мало, а искать их нужно было начинать еще задолго до нынешней ситуации. Теперь, как говорится, последний вагон. При всем этом нельзя не вспомнить слова Бена Ходжеса, генерала НАТО, которые прекрасно иллюстрируют сегодняшнюю тактику российской власти – «ползучие стандарты». К примеру, после новых агрессивных действий, Кремль смотрит на реакцию Евросоюза, если там «штиль», то агрессивное событие становится новым стандартом поведения. Надо сказать, что тактика довольно стара и использовалась для европейских государств еще в 1930-х годах 20-го столетия, поэтому возвращаться к ней сейчас – не лучший вариант. Написал - u1902902_world

Наиболее правдивым, но в то же время довольно резким документом, характеризующим российскую агрессию по поводу украинского вопроса, можно назвать резолюцию парламента ЕС, принятую 17 июня нынешнего года. В документе говорится о незаконной оккупации и последующей аннексии Крымской территории, исходя из чего, осуждается присущий РФ политический курс «случившегося факта». Особенно этот момент отмечают латвийцы, ведь в 1940-м году именно государства Балтики пострадали от политики «свершившегося факта».Несколько принципиальный почерк резолюции удивил большинство экспертов, поскольку так называемый авторитет товарищей лидера РФ в парламенте Евросоюза заметно укрепился, это касается и левых, и правых. Москва в последнее время тратила колоссальные средства для наращивания своего удельного веса на политической арене многих стран. Да и европейские организации вложили в страну немалые деньги, и, естественно, планировали получить с них дивиденды. Капиталистическая акула и финансовый спрут, которые якобы являются губителями РФ, на практике оказались ее верными серыми кардиналами-лоббистами. Например, они скупают рекламные площадки, чтобы растиражировать определенную позицию и заботятся о не включении в санкционные перечни российских бизнесменов, которые имеют связи с Кремлем.Слабая реализация санкционных мер происходит не благодаря акуле капитализма, а вопреки ей. Естественно, крупный европейский бизнес, а особенно это касается немецкого бизнеса, довольно чувствителен в этом плане. И это факт можно использовать в личных целях. Немногим ранее Александр Морозов, российский политолог в ходе интервью на радио, заметил: «когда Президент РФ начинает рассуждать о том, что ЕС и Россия должны объединиться, а Штаты нужно выкинуть за борт, это отдает грубой идеей по расколу западных стран. Хотя в Евросоюзе эти убеждения Путина находят поддержку. Так, крупные латвийские политики говорят о триумфальном прагматизме, который способен принести успех не только Западу, но и РФ.Несмотря на это, многие довольно-таки прагматичные в своих суждениях чиновники Европы все-таки отказывают Путину в его правилах игры. В некотором смысле все это свидетельствует о несбывшихся надеждах. К слову, демократии остаются в некой тени и нерешительности, поскольку средств для противодействия у них мало, а искать их нужно было начинать еще задолго до нынешней ситуации. Теперь, как говорится, последний вагон. При всем этом нельзя не вспомнить слова Бена Ходжеса, генерала НАТО, которые прекрасно иллюстрируют сегодняшнюю тактику российской власти – «ползучие стандарты». К примеру, после новых агрессивных действий, Кремль смотрит на реакцию Евросоюза, если там «штиль», то агрессивное событие становится новым стандартом поведения. Надо сказать, что тактика довольно стара и использовалась для европейских государств еще в 1930-х годах 20-го столетия, поэтому возвращаться к ней сейчас – не лучший вариант. Похожие статьи: Маккейн заявил, что в странах Балтии натовских баз не будет. ("Latvijas Av ...

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