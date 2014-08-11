Зарубежная пресса Популярность Путина достигла пика (11-08-2014, 12:25)

Популярность лидера РФ, можно сказать, взлетела до небес: 87% соотечественников одобрительно относятся к политическому курсу Путина. Выходит, что только 13% россиян видят в Президенте причину кризиса, который мы наблюдаем в Восточной Европе.



Отметим, что рейтинг политика заметно возрос после новости об авиакатастрофе, случившейся с малазийским боингом, который, по мнению ЕС и Америки, был сбит сепаратистами мятежных республик. При этом считается, что использованный для уничтожения ЗРК повстанцам передала именно Россия. Также на рейтинг повлияло сосредоточение внушительной российской армии на границе Украины.



Цифры исследования абсолютно точны, поскольку опрос проводила независимая социологическая организация Левада-Центр.

Путин и его коллеги попали под антироссийские санкционные меры, Европа включила в «черные списки» крупнейшие банки РФ. Страну продолжают обвинять в развитии украинского конфликта, но россияне, пропускают это «мимо ушей». Популярность Президента все возрастает, несмотря на то, что негативные последствия политики Москвы уже проявляются.



Рейтинг Путина бьет популярность всех американских президентов, за исключением показателей Джорджа Буша-старшего и его сына. Рейтинговые отметки этих двух политиков Путину пока что преодолеть не удалось.



Все было накануне войны.

Популярность нашла младшего Буша практически сразу после того, как он впервые заступил на пост. По данным опроса Института Гэллапа 90% американцев высказывались «за» Буша. Напомним, что такая безоговорочная народная поддержка «спустила с рук» противоречивому политику жесткую войну. В 2001 Америка начала бомбежку Афганистана, а в 2003 – войска перешли границы Ирака.



Если говорить о старшем Буше, то ситуация практически идентична. Именно военные действия спровоцировали резкий скачок популярности американского Президента. Рейтинг достиг вершины в 1991 году, когда в войне в Персидском заливе была поставлена точка, а Кувейт – освобожден.

Интересно, что связь между популярностью и войной имеет некоторую закономерность. Например, если вспомнить историю, то политику Гарри Трумэна одобряли около 87% граждан, и это после завершения 2-й мировой в 1945 году.



Настроения американцев в виду послевоенного бума привели Дуайта Эйзенхауэра к отметке в 79%, правда, уже через 4 года, американцы изменили свое мнение, и за Дуайта были лишь 36%.



Линдон Джонсон также купался в любви своих сограждан: в 1964 году, когда публику потрясло убийство Кеннеди и принятие закона о гражданских правах, популярность Джонсона приравнивалась к 79%, однако рейтинг вскоре скатился до 52%. Через пару месяцев Линдон заявил, что не намерен прислушиваться к правящей партии и баллотироваться на еще один срок.



Если вернуться к нашей истории, а именно, к Бараку Обаме, то его пиковая популярность пришлась на 2009 году, согласно опросу, 69% населения одобряли его политику. На данный момент разрыв в рейтинге двух соперников – Путина и Обамы – колоссален, лидера Америки не желает поддерживать собственное население. Всего 42% граждан говорят, что Штаты движутся в верном направлении, однако все чаще можно услышать голоса недовольных.

Лояльность россиян по отношению к Путину, действительно, поражает. Сейчас мы являемся свидетелями украинского кризиса, разрастающегося, словно вирус. Непонимание сторон вот-вот может обернуться кровавой полномасштабной войной. Но это не останавливает русских, результат исследования Левада-Центр позволяет говорить о том, что 66% граждан считают, что РФ идет по правильному пути. Написал - u1902902_world

Популярность лидера РФ, можно сказать, взлетела до небес: 87% соотечественников одобрительно относятся к политическому курсу Путина. Выходит, что только 13% россиян видят в Президенте причину кризиса, который мы наблюдаем в Восточной Европе.Отметим, что рейтинг политика заметно возрос после новости об авиакатастрофе, случившейся с малазийским боингом, который, по мнению ЕС и Америки, был сбит сепаратистами мятежных республик. При этом считается, что использованный для уничтожения ЗРК повстанцам передала именно Россия. Также на рейтинг повлияло сосредоточение внушительной российской армии на границе Украины.Цифры исследования абсолютно точны, поскольку опрос проводила независимая социологическая организация Левада-Центр.Путин и его коллеги попали под антироссийские санкционные меры, Европа включила в «черные списки» крупнейшие банки РФ. Страну продолжают обвинять в развитии украинского конфликта, но россияне, пропускают это «мимо ушей». Популярность Президента все возрастает, несмотря на то, что негативные последствия политики Москвы уже проявляются.Рейтинг Путина бьет популярность всех американских президентов, за исключением показателей Джорджа Буша-старшего и его сына. Рейтинговые отметки этих двух политиков Путину пока что преодолеть не удалось.Все было накануне войны.Популярность нашла младшего Буша практически сразу после того, как он впервые заступил на пост. По данным опроса Института Гэллапа 90% американцев высказывались «за» Буша. Напомним, что такая безоговорочная народная поддержка «спустила с рук» противоречивому политику жесткую войну. В 2001 Америка начала бомбежку Афганистана, а в 2003 – войска перешли границы Ирака.Если говорить о старшем Буше, то ситуация практически идентична. Именно военные действия спровоцировали резкий скачок популярности американского Президента. Рейтинг достиг вершины в 1991 году, когда в войне в Персидском заливе была поставлена точка, а Кувейт – освобожден.Интересно, что связь между популярностью и войной имеет некоторую закономерность. Например, если вспомнить историю, то политику Гарри Трумэна одобряли около 87% граждан, и это после завершения 2-й мировой в 1945 году.Настроения американцев в виду послевоенного бума привели Дуайта Эйзенхауэра к отметке в 79%, правда, уже через 4 года, американцы изменили свое мнение, и за Дуайта были лишь 36%.Линдон Джонсон также купался в любви своих сограждан: в 1964 году, когда публику потрясло убийство Кеннеди и принятие закона о гражданских правах, популярность Джонсона приравнивалась к 79%, однако рейтинг вскоре скатился до 52%. Через пару месяцев Линдон заявил, что не намерен прислушиваться к правящей партии и баллотироваться на еще один срок.Если вернуться к нашей истории, а именно, к Бараку Обаме, то его пиковая популярность пришлась на 2009 году, согласно опросу, 69% населения одобряли его политику. На данный момент разрыв в рейтинге двух соперников – Путина и Обамы – колоссален, лидера Америки не желает поддерживать собственное население. Всего 42% граждан говорят, что Штаты движутся в верном направлении, однако все чаще можно услышать голоса недовольных.Лояльность россиян по отношению к Путину, действительно, поражает. Сейчас мы являемся свидетелями украинского кризиса, разрастающегося, словно вирус. Непонимание сторон вот-вот может обернуться кровавой полномасштабной войной. Но это не останавливает русских, результат исследования Левада-Центр позволяет говорить о том, что 66% граждан считают, что РФ идет по правильному пути. Похожие статьи: Путин – любимец россиян ("The Washington Post", США)

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