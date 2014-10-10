Белый Дом потерпел очень серьезное поражение, полагает журналист их американского электронного издания Salon. При помощи Соглашения подписанного в Минске , Владимир Путин покончил с фарсом, во время которого Киев должен был повернуть в сторону Запада.Тема украинского кризиса, почти исчезла из газет в США, и для этого есть ряд причин: Белый Дом потерпел очередное поражение, пишет Salon.Моментом истины для Соединенных Штатов стало заключение соглашения о введении режима прекращения огня на Юго-востоке Украины, которое вступило в силу 5 сентября после подписания соглашения в Минске, полагает автор материала. Он считает, что при помощи данного документа Путин В.В. положил конец всему "нелепому фарсу", во время которого Киев должен был мягко повернуть в сторону Запада."Сейчас мы являемся свидетелями украинской федерализации, причем этот вариант был самым разумным для продвижения вперед с самого начала. К тому же этот вариант можно считать безупречным отражением всех украинских национальных различий" - считает автор статьи.Однако, то что происходит на Донбассе не является признанием факта того, что обмен старых органичных отношений с РФ на жизнь в условиях жесточайшей экономии является не очень удачной сделкой, пишет автор."Я рад видеть США в очередной раз побежденными, и готов повторять эти слова постоянно. Провал и поражение - именно это и нужно нам американцам в наших действиях за рубежом " - считает автор.Политика США начиная с 1945 года является повтором одних и тех же действий и получение в результате одного и того же итога, пишет Salon. "Мы наблюдаем постоянные провалы в политики - и это особенно актуально в последнее время" - констатирует автор.